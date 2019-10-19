民進黨不分區立委卡位戰，黨內私底下暗潮洶湧，外傳中執會會流會，是因蘇嘉全暗中操作所致，企圖力推他的姪子、立委蘇震清進入安全名單。對此，一位曾輔選前總統陳水扁和總統蔡英文的民進黨資深輔選幕僚表示，總統蔡英文雖領先國民黨總統參選人韓國瑜達12%，但蔡就真的必贏？別忘記韓的逆轉勝能力，如果民進黨因勝選在握，而放任不分區醜聞流血，那麼韓將再竄起，便有贏得選戰之機！

據《風傳媒》報導，民進黨資深輔選幹部表示，韓流消退後，蔡英文領先韓國瑜差距已到12%，所以蔡陣營內洋溢著勝選的氛圍。但他提醒，雖然蔡英文在40歲以下的選民的確大幅領先韓國瑜，可是這群年輕選民的選票是漂浮不定，不若韓粉這麼鐵，如果民進黨再放任類似不分區立委提名破局的醜聞傳出，到時定會衝擊到民進黨的選情。

該幕僚更警告，韓國瑜的確現居下風，但千萬不能小看韓國瑜在基層的魅力，韓粉至今還是緊緊跟隨韓國瑜的腳步！且隨著投票日的逼進，韓蔡雙方差距定會拉近，若民進黨不穩住腳步打選戰，韓流就有可能再度竄起席捲全台！

(中時電子報)