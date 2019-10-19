身兼竹蓮寺主委的市議會議長許修睿（中）表示，除了重視失智者本身外，照顧者的權益也要完善，才能真正解決失智者照顧問題。（陳育賢攝）

連續3年舉辦的「RUN伴台灣嘉年華」活動，新竹市場次19日在竹蓮寺登場，上百位志工陪伴阿公、阿嬤以竹蓮寺為中心健走3.6公里。（陳育賢攝）

連續3年舉辦的「RUN伴台灣嘉年華」活動，新竹市場次19日在竹蓮寺登場，上百位志工陪伴阿公、阿嬤以竹蓮寺為中心健走3.6公里，身兼竹蓮寺主委的市議會議長許修睿表示，除了重視失智者本身外，照顧者的權益也要完善，才能真正解決失智者照顧問題。

今天這場「Run伴」活動開跑前由竹蓮寺總幹事謝政憲、衛生局代理局長楊清媚、居盟常務理事林文明及老五老基金會主任曾奕函替領跑的阿公、阿嬤代表鄭戍樹和李小蘭披上伴跑帶，象徵陪伴失智長者走一段路，最後由富邦人壽志工、民眾一起陪伴失智長輩繞著南區市區健走3.6公里，抵達終點後再將接力棒交給苗栗，希望以團結的力量串起友善失智環境的能量。

副市長沈慧虹表示，失智友善社區營造不是口號或政策宣導，市府更期待藉由長照2.0的推動，失智者在不同階段都可讓家屬可以於長照巷弄站、失智共照據點或日照中心找到適合自己的照顧模式。

而竹市目前已成立2家失智共同照護中心及6處失智社區服務據點，共服務800多位失智個案，2020年還將向中央爭取800萬，布建第3家失智共同照護中心及新增3處失智社區服務據點，以提供更完整的服務。

許修睿則表示，新竹地區失智照顧有很大的需求，失智長者最需要的就是有人陪伴，除了很多的醫療單位外，站在第1線照顧失智長者的就是廣大的外國朋友。

副市長沈慧虹表示，失智友善社區營造不是口號或政策宣導，市府更期待藉由長照2.0的推動，讓失智者與家屬可以找到適合自己的照顧模式。（陳育賢攝）

許修睿說，我們不只要深切重視失智者本身的健康問題，如何讓照顧者無後顧之憂的照顧失智者同樣重要，希望衛生局能夠針對外國照護者建置手冊，讓外國朋友所有的問題都能在手冊中顯現，完善整個照護環結。

衛生局代理局長楊清媚則表示，2011年的調查指出，台灣失智症的盛行率為8.04％，推估竹市65歲以上的失智者有超過4300人，希望藉此活動讓失智者能放心生活在熟悉的環境，民眾若有需求可撥打衛生局長照專線1966。

(中時 )