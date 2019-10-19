盧秀燕穿著賽德克巴萊族傳統服飾出席，一一走訪特色攤位；她承諾未來她將年年穿不同族的服裝出席，祈禱年年平安、年年豐收。（陳世宗攝）

台中市擁有官方認定16個原住民族，市府原住民族事務委員會19日於台中農田水利會廣場舉辦「台中市原住民傳統文化節」。市長盧秀燕穿著賽德克巴萊族傳統服飾出席，以4族語言向在場民眾問候，一一走訪特色攤位，展現十足親和力；為求公平；她承諾未來她將年年穿不同族的服裝出席，祈禱年年平安、年年豐收。

盧秀燕表示，原住民各族節慶活動辦理時間不一，例如布農族射耳祭多於每年4到5月舉辦、高雄拉阿魯哇族的貝神祭也多於每年1月舉行，市府原民會與各族協調達成共識，延續台中8月1日原住民日系列活動，將台中市原住民傳統文化節訂於每年10月中旬辦理，祈禱年年平安、年年豐收。

盧秀燕今天特穿著賽德克巴萊族傳統服飾出席，並以泰雅族語「lokah」、阿美族語「Nga’ay ho」、布農族語「mihumisang uninang」、排灣族語「mali mali」向在場民眾問候，走訪體驗、美食、農特產、手工藝品展售等攤位，與原住民朋友近距離接觸，現場氣氛歡樂。

原民會主任委員林益陸說，原住民傳統文化是經長期累積而傳承下來的生活智慧，隨著時代演進、環境變遷，加上多元文化衝擊，原住民文化傳承需要格外用心，盼藉由此次活動促進各族群間文化交流體驗與文化學習，增進原住民族群凝聚力及向心力。

今年台中市原住民傳統文化節以「賽德克巴萊族」為主題，規劃「神話故事」及「文化傳承競賽」兩組，共26隊參賽，展演傳統文化舞蹈、神話祭典等原民文化，展現出自然的「力與美」。現場還有90個攤位，包含DIY體驗區、美食農特產、手工藝品展售等，另有充氣式氣墊遊戲區，讓大小朋友同歡。

(中時 )