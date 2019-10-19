台南市北區和緯派出所3警超有愛，1警員年初拾獲兩隻剛出生的流浪犬，PO文求助認領，同所兩警員各領養1隻，至今9個月來，兩警常交換飼養心得，帶狗到警所讓兩兄弟團聚。

和緯派出所警員顏玉晨今年1月下班途中，多次在國道八號與台江大道附近，發現兩隻剛出生的米克斯雙胞胎幼犬在車水馬龍的路邊奔跑，疑似遭人棄養，他擔心兩隻亂跑的幼犬會出車禍意外，將其帶回家暫時飼養，因家人反對養狗，顏員在臉書上發文求助認養。

最先回應的竟是同所的學弟王柏昇與吳學昱，他們兩人過去在派出所值勤時，常有遭棄養的流浪幼犬被民眾送來派出所，他們看到很多小狗最後的歸屬竟都被送進動物收容所，覺得不捨卻又無能為力。王柏昇看了電影《12夜》後深受影響，暗自決定等待緣分領養浪浪，也趁機先與反對養寵物的家人溝通。

年初見到顏姓學長PO文為兩隻流浪幼犬徵主人，王柏昇與吳學昱兩人商量後，決定各自領養1隻浪浪，王柏昇領養的取名「歐比」，吳學昱領養的取名「摩卡」。

兩隻米克斯幼犬剛被領養時，身上很多寄生蟲，他們先送往動物醫院除蟲再帶回家養，王柏昇與吳學昱常交換養狗心得，9個月來，「歐比」與「摩卡」長成中型犬，兩人經常帶狗出遊團聚，也帶到派出所充當一日警犬。

台南市是全台最早實施流浪犬零撲殺的城市，全市兩家動物收容所常因此狗滿為患，台南市警局過去還曾由各警所帶頭認養流浪犬，兩警愛心認養流浪犬善舉，派出所的志工媽媽都稱讚超有愛心。

(中時 )