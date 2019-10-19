以長腿豪乳著稱的子涵，面對近期的新聞事件，在沉寂多日後，決定回應外界不實的謠言。（摘自子涵臉書）

面對外界質疑，昨（18日）子涵決定出面回應，她在臉書發出聲明，秀出良民證，強調自己「沒前科」。（摘自子涵臉書）

身高172公分、50公斤，擁有34D、24、34如魔鬼般身材的JKF辣模子涵（本名翁子涵），近期遭周刊不斷爆出黑歷史，包括挖出富商前男友情史、千萬豪車非自己買、整形風波、假富家千金，甚至爆出子涵有吸毒遭警方查獲歷史。事情越鬧越大，昨（18日）子涵決定出面回應，她在臉書發出聲明，秀出良民證，強調自己「沒前科」。

以長腿豪乳著稱的子涵，面對近期的新聞事件，累積了相當大的壓力，甚至傳出住院休養的消息，在沉寂多日後，決定回應外界不實的謠言。她18日在個人臉書粉專表示，感謝大家這陣子的關心與批評，會虛心檢討，同時奉勸大眾能夠高抬貴手，別再將目光焦點放在她身上，給她一些喘息的空間。希望藉由此聲明來澄清不確實的報導，並將保留法律追訴權。

子涵18日在個人臉書粉專表示，感謝大家這陣子的關心與批評，會虛心檢討，同時奉勸大眾能夠高抬貴手。（摘自子涵臉書）

子涵希望藉由昨（18日）的聲明來澄清不確實的報導，並將保留法律追訴權。（圖為法院判決書／摘自鏡周刊）

她提出3點聲明，首先她強調，她從沒有說自己是富家千金，那是偶然相挺朋友至家中拍攝所造成的誤會，自己從小爺爺奶奶帶大，長大後一直很努力投資自己努力接活動賺錢，以回報養育之恩。

再者，她再度強調千萬超跑是自己貸款購入，只是愛玩車，絕無炫富之意。第三點，對於外界報導說子涵有前科以及遭逮捕的事實，她秀出新申請好的良民證以自清，表示刑事案件欄上並無紀錄。

最後她表示，近期造成社會對她觀感不佳，會虛心檢討與改進，聲明稿既出，往後便不再多做回應。

聲明稿發出後，該文底下的討論激烈，有網友表示，緩刑判決後，還是能申請到良民證。（圖網友提供／摘自子涵臉書）

子涵表示，近期造成社會對她觀感不佳，會虛心檢討與改進，（摘自子涵臉書）

聲明稿發出後，該文底下的討論激烈，有網友表示，緩刑判決後，還是能申請到良民證，所以子涵示清白這招似乎不太管用。不過仍有許多位網友力挺子涵、為她加油打氣，希望她不要「成為下一個雪莉」。

(中時電子報)