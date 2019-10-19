美聯冠軍戰G4是洋基名將「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia)生涯最終戰役，他在8局上銜命後援，不過卻搶不下第3個出局數，最後因為左肩不適被迫退場，走下投手丘時令球迷無限感傷，沙胖今日在賽前替自己19年生涯寫下最好註解，「這結局很適合，我投到不能投為止。」

這名39歲老將在開季就宣布今年是最後一個賽季，因為右膝的問題已經困擾好幾年，雖然他已經學會怎麼和無法承重的右膝傷勢和平共處，不過最終擊倒他的是左肩傷勢。在季後賽開打前他還因傷勢困擾，不在分區賽陣容名單內，幸好最後趕上美聯冠軍戰，不過仍是逃不過命運。

洋基在美聯冠軍戰強碰太空人，沙胖在第4戰8局上半登場，抓下2人出局後，滿壘的情況因為左肩傷勢，被迫提前退場，沙胖用手套掩著面難過走下場，近5萬洋基球迷在此時大喊「CC！CC！」雖然當下沙胖沒有多做回應，不過其實他心裡非常激動。

「這是比受傷更讓我激動的事，聽到了球迷全心為我歡呼的聲音，這讓我覺得11年前的我做出正確決定，我愛這些球迷們。」2008年沙胖成為自由球員後，選擇加盟洋基，生涯總計251勝裡，有134勝是在穿著條紋衣拿下的。

前面順利拿下2個出局數，沙胖非常想要解決對手，生涯面對最後的打席是史普林格(George Springer)，卻在投了2球、練投1球後無法繼續，「當時感覺真的很糟糕，我希望早點解決史普林格，當我意識到這是漫長的決鬥時，防護員史蒂夫(Steve Donohue)就出來了。大家發現我無法解決對手，甚至當我投球時，我無法抬起頭看看我在哪裡。」

賽後沙胖不願受訪，直到今日的賽前記者會，沙胖才正式向大家說再見，洋基確定將沙胖移出爭冠名單，由右投海勒(Ben Heller)補上，提前確定畫上生涯句點，不過沙胖並不說遺憾，只說，「這結局很適合，我投到不能投為止。」

(中時電子報)