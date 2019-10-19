彰化縣87歲粘姓老婦日前參加社區舉辦自強活動，乘坐遊覽車至苗栗市功維敘隧道旅遊，但到集合時間卻遲未現身，領隊立刻報警求援。經警方仔細搜尋發現老婦身影，交由領隊平安帶回。

苗栗警分局文山派出所警員涂翔喻、張弼閎，18日接獲報案指稱，遊客於功維敘隧道走失，並聯繫救難協會隊員加入搜尋行列，終於在傍晚6點，於距離功維敘隧道5公里的苗栗市區街道上，發現疑似走失老婦身影，通知領隊前往確認，安全返家。

老婦向警方表示，下遊覽車後，發現有一處道路施工，便往反方向直行，未告知同行友人，因人生地不熟，不知不覺走到大馬路上，最後體力不支坐在路旁休息，對於一時疏忽造成大家困擾，深感抱歉。

苗栗警分局長賴銘助表示，員警及時尋獲老婦，避免可能危害，為民服務精神值得嘉許，並呼籲民眾，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料，嚴防走失外，更應在身上留下可辨識身分或聯絡家屬資料，以利員警順利、迅速找到家屬協助返家。

(中時 )