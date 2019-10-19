國民黨總統參選人韓國瑜19日上午到北門南鯤鯓代天府參拜，在與廟方及在地人士閉門餐會時，他表示，台灣人現在過得太窩囊了，「我們一定翻轉，一定要改變」，拜託宗教界熱心人士，為了自己及下一代，一定要團結，集中選票支持國民黨候選人。

韓國瑜餐會時表示，他最近山邊海角跑來跑去，發現辛苦的人太多了，李佳芬到杉林鄉時，一對夫妻抱著女兒對她哭訴，種的秋葵賣不出去，得靠借錢度日。

韓國瑜說，台灣人認真打拚，應該得到應有的生活、收入，教育下一代，現場許多宗教熱心人士，都是希望台灣能更美好更祥和，這也是政治人物不能忘記的神聖目標。

「台灣不能再這樣下去，台灣人過得太窩囊了」，韓國瑜說，台灣人民愈來愈貧窮、處境愈來愈危險、社會愈來愈紛亂，台灣人不能再忍受，拜託大家2020選舉一定要團結，把選票集中，支持國民黨提名候選人，為自己及子孫未來，翻轉未來，改變命運。

(中時 )