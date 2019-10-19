市長盧秀燕特頒獎感謝8位服務滿20年的資深績優義交。（陳世宗攝）

台中市交通義勇警察大隊19日進行108年基本暨幹部訓練，共有18個中隊、1200名義交參訓，市長盧秀燕到場感謝所有義交的無私付出與辛勞，也頒獎感謝8位服務滿20年的資深績優義交。

市長盧秀燕說，台中的交通勤務堪稱全國最繁重的城市之一，因為有傑出的警、義交認真執勤，才能讓城市交通不打結，包含即將到來的2020台灣燈會，所有節慶活動都需要警、義交協助，市府將在勤務、福利上成為大家重要的後盾。

「城市英雄！」盧秀燕說，台中市的人口已經超過280萬，汽、機車加起來也超過280萬，比例剛好1比1，可見交通勤務有多繁重，除了日常交通秩序維護，包含即將到來的2020台灣燈會也都需要警、義交協助，維護交通秩序，保障交通安全。

盧秀燕指出，義交們長年在外服務，比一般民眾更直接面對空氣汙染，市府除了強力整治空汙保障大家的安全，更全國首創針對交警、義交、義警、民防等高風險警務人員提供免費肺癌篩檢，感謝警務人員辛勤維護治安及交通。

盧秀燕也頒贈感謝狀給服務滿20年資深績優8位義交，她強調，義交站崗一天、一個月就很辛苦了，今日獲獎義交們長年風雨無阻，她要特別表示感謝與肯定。

警察局表示，義交大隊新任大隊長由企業家胡栢墩擔任，他不僅是現任義交協會常務理事，也曾擔任前台中市警察之友會第13屆理事長，是一位長期支持警察、熱心公益的企業家，將帶領台中義交團隊成長茁壯。

(中時 )