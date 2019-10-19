有一對中年夫妻在酒酣耳熱之際，竟相攜到引擎蓋上愛愛。誇張的行徑遭到監視器全部錄下。兩夫妻遭法院判須支付共超過一萬塊的罰金。酒醒的倆人，也對自己的「奔放」感到無比的後悔與尷尬。

據《太陽報》報導，這對中年夫妻因為在酒吧喝得太醉，開始「發酒瘋」。在他們將酒吧中設置的殘障廁所裡的垃圾桶翻倒後，於晚間10點左右遭警衛「請」出門。工作人員表示，當時他們是「彼此相纏(all over each other)」的狀態離開該間酒吧。接著兩人搖搖晃晃的從吸菸區至停車場，隨後就如乾柴遇上烈火一般，直接在引擎蓋上「開戰」。儘管辯護律師聲稱兩人是因為喝太醉才會有如此脫序行為，法院還是判兩人120英鎊和200英鎊，總計超過台幣一萬元的妨礙風化罰金。

(中時電子報)