國民黨總統參選人韓國瑜取消訪問美國行程，除了時間不夠，據傳也是因為擔心訪美若規格不到，將不利於選情。對此，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，韓國瑜到處「呼嚨」，台灣人很善良不計較，但是美國是超級大國，看多了各國大人物，「韓國瑜要過去，美國人豈容他任意呼嚨？他不去比較不會漏氣。」

至於韓國於取消訪美，是否有利於賴清德選情？蘇貞昌認為，這並沒有影響。

韓國瑜先喊要廢「一例一休」，隔天又改口說重新調整。蘇貞昌諷刺說，韓國瑜講話不算話、翻來覆去，大家已經看多了，做一個總統候選人提政見是要對選民負責、對國人負責，起碼要認真點，卻還是講了之後隔天又翻盤，如果給他負責國家大計還得了。

賴清德在美國演講指出，不要想用小黨監督大黨，否則很多政策無法規動，影響國家進步速度。蘇貞昌進一步表示，台灣是民主國家，選民要怎麼選應該完全尊重，但是在政黨政治時代，我們在國會不能有穩定的力量，總統政策就很難實現，過去已經有痛苦經驗，選民在選立委的時候要想想總統怎麼樣才能穩住國家，讓總統政見穩穩實現。

(中時 )