有多次毒品前科的伍姓女子，申辦手機門號後以800元賣給詐騙集團，被用來網路網購近20000元並盜刷吳姓被害人的信用卡，台北地檢署偵查後，依詐欺及偽造文書罪的幫助犯，起訴伍女。

檢方指出，伍姓女子多次因施用毒品被判刑，目前在桃園女子監獄執行中，因缺錢花用，明知詐騙集團利用買來的手機門號詐騙，竟然在2018年1月申辦手機門號後，以800元代價賣給綽號「阿義」的詐騙集團成員。

「阿義」取得伍女的門號後，以虛構的張姓女子向知名的美妝購物網「86小舖」登錄為會員，在美妝網上分別購買價值9131及8485元的美妝品，並盜刷吳姓被害人的信用卡，使「86小舖」陷於錯誤，將商品寄到詐騙集團指定的地址，吳姓被害人發現信用卡被盜刷報警，「86小舖」循聯絡電話號碼查出手機門號是伍女申辦。

檢方偵查後，認定伍女是偽造文書及詐欺罪的幫助犯，依法將她起訴，同時，因伍女在毒品案外5年內再犯有期徒刑之罪，建請法院裁量是否加重其刑。

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(中時 )