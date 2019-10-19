網傳姚笛探班文章。（圖／翻攝自圈姐扒娛微博）

「二代紫薇」馬伊琍今年7月和老公文章宣告11年婚姻告吹，兩人5年前被小三姚笛介入，當時馬伊琍選擇原諒包容，未料最後仍婚變，各自恢復單身後，最近八卦媒體爆料姚笛和富二代老公高傑似乎分手，姚笛手上婚戒莫名消失，還有消息指姚笛疑秘密探班文章，真相有待當事人澄清。

2014年文章被拍到出軌姚笛，馬伊琍隨後表示：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，回收偷吃丈夫，而姚笛因此扛了「最紅小三」罵名多年，今年7月姚笛傳出和男友結婚，有粉絲到橫店探班姚笛，她微笑回應：「我結婚了，我很幸福，餘生會珍惜」。

近日八卦媒體「圈姐扒娛」報料，指本月13日有人目擊姚笛在新戲殺青後一人現身高鐵站，身邊不見老公，且姚笛手上空空，未戴婚戒，還有人說姚笛此行是要去宜春，而文章正在宜春拍戲，令人好奇真相，對此，網友討論說：「如果真的在一起了，就大大方方地」、「到底是不是探班文章都還沒搞清楚，不要瞎猜」、「確定是去宜春嗎」、「如果復合就是真愛了」。

(中時電子報)