行政院長蘇貞昌宣布耗資五五四億，將高鐵從左營延伸至屏東六塊厝，預計行車時間將比現在少20分鐘，對此名作家苦苓則痛批，若只是為了塑造「屏東也有高鐵」的民粹印象，除了騙取選票無法做其他解釋。

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書）

苦苓表示未來從台北搭高鐵到屏東，到了左營站後，駕駛人員要從原本在車頭的駕駛室，走到車尾駕駛室，再打開車子動力，這樣一來就得花15分鐘，而從左營到終點站六塊厝雖只要15分鐘，但接下來要轉搭台鐵區間車，或搭乘高鐵本身接駁巴士，這樣回到屏東站至少要10分鐘，總計從左營到屏東就得花40分鐘，若到左營在搭配台鐵開至屏東的接駁車，車程也只要30分鐘，若再加上從高鐵下車走到共構台鐵月台，大概需要15分鐘，等同從左營到屏東花了45分鐘，讓苦苓反問：「等10年花五百多億，竟然只少花5分鐘回到屏東，有沒有搞錯」？

苦苓提議高鐵南延正確路線，應該從左營沿著高雄市邊緣往南，銜接小港機場，然後潮州、東港、恆春甚至到墾丁，才能發揮「西部高鐵，東部快鐵」作用，屏東只要台鐵配套措施做得好，就不會被高鐵「遺棄」，此外也建議屏東爭取的應該是高捷由小港延伸到屏東，串連起兩個縣市才有助發展，最後更語重心長表示若硬要用左營線把高鐵拉到屏東，屆時斥資五百多億只能夠省5分鐘，無疑就是在騙取選票而已。

(中時電子報)