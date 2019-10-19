台中榮總19日舉辦卵巢癌友「真愛關懷病友會」，讓病友及家屬多認識相關輔助治療，以增進病友疾病適應和治療後自我照護能力，也藉由癌友上台分享鼓勵，帶給病友更多信心與希望。（馮惠宜攝）

42歲陳姓護理師34歲時和男友訂婚前夕突然因左腹腫大發現左側卵巢癌，當醫師告知手術將切除子宮、卵巢後，她毅然告訴男友她要治療、不結婚了，未料手術時醫師發現癌細胞未侵犯子宮與右側卵巢，為她保留一線生機，術後她訂婚又結婚，8年來她3度手術、3度復發，仍積極抗癌，19日她出席台中榮總卵巢癌友「真愛關懷病友會」鼓勵病友相信醫師、好好治療。

42歲的陳小姐回憶8年前她正計畫與相戀已8年的男友訂婚、結婚，訂婚前3個月她突然感覺到左腹突然在一個月間變大，經轉診到台中榮總確定左側卵巢有10公分的腫瘤，當時醫師評估需手術切除子宮、雙側卵巢、輸卵管、網膜、盲腸以及淋巴，她當下告訴男友，不要結婚了。

但手術時醫師發現可保留子宮、右側卵巢，為她保留一線生機，讓她如期訂婚、結婚，並在接受6次化療後，鼓肋陳小姐趕快懷孕，她也經過人工受懷孕生下女兒；但是兩年後癌症復發，期間3度復發、兩度手術，也進行化療以及標靶治療，目前已看不到癌細胞。

陳小姐19日出席台中榮總卵巢癌友「真愛關懷病友會」，坦言8年來3度復發，她也曾問自己「為什麼會是我？」也感性表示「可能我比較勇敢」，更鼓勵病友，相信醫師、好好治療。

台中榮總婦科主任呂建興指出，根據國民健康署統計，卵巢癌在台灣地區每年約有1500多名新病例發生，高居女性癌症發生率第10名、死亡率第7名，在台灣有50％病患發生時已是3、4期，其年齡層也逐漸下降，他強調，目前個性化治療，仍有機會保留患者生育能力，希望患者積極治療，不要放棄，或誤信偏方。

(中時 )