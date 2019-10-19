上班路上，飛來橫禍？日前一名大陸女子午休結束，返回辦公室的路上，竟有一大群蜜蜂從頭上飛下來，密密麻麻的罩住她的腦部，將她螫到多重器官衰竭，一度命危。女子事後回想表示，密密麻麻的蜜蜂如同一頂帽子扣在她頭上，嚇死人！

據陸媒報導，一名57歲來自安吉天荒坪鎮人的鄭姓女子與同事們吃完午餐後，返回辦公室的途中，慘遭一群蜜蜂亂螫一通。鄭女表示，那一大群的蜜蜂就像一頂帽子一樣，環繞在她的頭部不散，當時她嚇得脫下背心蓋住自己的頭部想要自救，殊不知蜜蜂們早已鑽入她的頭髮，蓋住讓他們不能亂飛只好將她的頭皮亂螫一通。鄭女的同事表示，當時看到這個情景嚇壞了，根本不知道要怎麼幫她。

在當地醫院折騰一翻後，鄭女被轉送到省中醫院的重症病房。當時的她已出現全身多重器官衰竭、凝血功能障礙以及呼吸衰竭等病徵，主治醫生甚至向其家屬下了病危通知！因為當時的狀況的死亡率太高了，鄭女幾乎是以藥物及儀器維繫生命跡象，所幸在醫生的照料之下，每天置換約2000毫升的血漿，連續2天後，鄭女終於清醒。

最後鄭女也表示，秋季的蜜蜂最好別招惹，因為天冷它們全都會躲在蜂窩裡，因此她平常若在園區中看見蜂窩都會直接上報主管，並請專業人士處理。她也感嘆，還好那天路上的遊客少，要是遊客被蜜蜂螫到就麻煩了。」

(中時電子報)