民進黨總統參選人蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會」，蔡英文致詞時呼籲大家明年選舉一定要出來投票，讓投票率與蔡英文的得票率都開的非常漂亮；對政府的建議與批評都可以提出，讓政府施政越來越好、越來越完整；同時也幫忙政府宣傳政績，讓全國人民都知道政府有做事、會做事。

蔡英文強調，她並不樂見這次選舉社會分裂，她希望大家團結社會力量，無論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，團結發揮最大力量，成為台灣的最大派，讓民主選舉成為台灣團結的過程，讓世界可以看見台灣守護主權、追求民主自由的決心。

針對近來日益增加的謠言與抹黑，蔡英文請大家幫忙釐清、辨明真偽，時常瀏覽蔡英文與蘇貞昌院長的臉書和LINE，可以獲得正確的資訊以及對謠言的澄清。蔡英文說，假訊息對民主而言傷害最大，人民透過選舉投票表達自己的意見，但若在過程中獲得錯誤資訊或不實的抹黑，這就不是好的民主。所以，澄清謠言、破解假訊息，是為了保護我們國家民主的品質，請大家幫忙。

最後，蔡英文呼籲，距離選舉剩八十多天，我們一起讓台灣的民主更優質，讓世世代代的台灣人都保有民主自由的生活方式。她再次拜託，這次選舉大家都要出來投票，發出台灣人最大的聲音，請大家總統支持蔡英文、立委支持民進黨的參選人、政黨票也投給民進黨，達成「總統勝選、國會過半」的目標。

蔡英文進一步強調，好政策要推行，國會過半很重要，許多利國富民的法案才能順利過關。蔡英文拜託大家，這次選舉除總統外，國會也要過半，請大家讓民進黨提名的立委參選人都順利當選。她強調，執政至今是行政團隊與立法院經驗最成熟、效率最快速的時候，希望大家再給執政團隊四年，繼續為人民提供優良的施政。

(中時 )