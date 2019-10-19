台灣芭樂終能叩關美國大門，最快年底就可將首批芭樂銷美。韓家軍「網紅菜農」林佳新質問「為何要捨近求遠，放棄日本而運銷美國？」只因日本檢驗程序嚴格，蔡政府不願做如此耗損費力的事情。他說，前陣子政府花幾百億元向美購買農糧，不禁讓人懷疑政府與美用何種交易換取國內芭樂外銷。

運往美國的芭樂須符合相關檢疫規定，包含經核可的果園及包裝場栽種，果實須在開花後三週、直徑小於四公分完成雙層套袋、運往美國前須經攝氏1度以下持續17天冷藏殺蟲。

代表國民黨參選台中第1選區的「網紅菜農」林佳新受訪時批評，日本市場消費高端，且船運較近，是很多國內葉菜類想攻進的市場，相對地，日本有很多嚴格檢驗程序，需要國家與農政單位合作，政府因耗損費力而不做，卻捨近求遠運銷美國。

他抨擊，前陣子政府花幾百億元購買美國農糧，這筆錢為何不留在台灣發展雜糧，不禁讓人懷疑中間到底用什麼東西跟美國交易，換取國內芭樂外銷。

林佳新指出，運往美國的前端作業、技術設備是很大挑戰，在台灣須經17天低溫殺蟲，歷經至少半個月的船運才能到美國，又要確保仍在美國販售一週，時間加總起來大概要一個月，「芭樂可以放這麼久嗎？技術克服了嗎？」

林佳新說，近幾年國內農產品出現貨源供應穩定性不足問題，只要量多就外銷，量少就內銷，國內需整合成一塊產業鏈，拳頭握再一起力量就大，才有機會與東南亞國家抗衡。他補充，台灣的水果好吃，但國際上不一定講究好吃，不需要達到一百分好吃，越南做到六十分品質，但大量穩定、成本低且全年供應。

林佳新認為，政府應該搞清楚問題所在，而非急就章外銷芭樂，還沒看到成績就開口，淪為政治操作。

他痛批，民進黨操作網軍側翼對韓國瑜大做文章，其實真正跳芭樂票的始祖是農委會主委陳吉仲。三年多前口口聲聲說要成立國家隊台農發公司，五年耗費1百億元，三年多過去不知執行多少，「有空說別人，應該反問自己」，農業非常專業，不是作秀場合。

(中時 )