工程人員正積極建設樺林隧道。（取自新浪微博＠牡丹江晨報）

大陸中鐵四局牡佳一標段專案部今天（10月19日）早上宣布，牡佳高鐵一標段最長的樺林隧道貫通，代表大陸最東端高鐵、牡佳客專建設取得了突破性進展。

牡佳高速鐵路簡稱牡佳高鐵，又名牡佳客運專線，連接黑龍江省牡丹江市至佳木斯市，是沈佳高速鐵路（遼寧瀋陽至佳木斯）的重要部分，是目前黑龍江省境內最長高鐵線，起自牡丹江市，途徑雞西市、七台河市、雙鴨山市，終至佳木斯。線路全長375公里，設計時速250公里，2016年11月8日正式開工，總工期5年，總投資378億元人民幣，預計2021正式通車運營。

其中，處牡丹江市樺林鎮的樺林隧道全長1245公尺，包括進出口明洞及洞門段54公尺，暗挖段1191公尺，附屬洞室4個，是其管段內最長且施工難度最大的隧道。除了隧道長之外，當地冬季最低氣溫達攝氏零下35度，土質疏鬆、圍岩破碎、含水量大，給施工過程帶來極大挑戰。

為此，施工人員針對不良地質條件問題，採用環向單層無縫鋼管構成主要超前支護，保障全風化花崗岩地層管棚支護施工中的安全，避免傳統施工方法可能引起的土石方塌陷等問題；其次，運用車輛通道藍牙感應、LED同步顯示等功能於一體的隧道資訊化綜合應用系統，進行立體化監控隧道施工，保證了隧道各工序安全有序進行，保障施工進度計畫。

(旺報 )