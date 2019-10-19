為配合「2019鯤鯓王平安鹽祭」盛會之宗教藝文活動，台南市北門區南鯤鯓代天府10月25日至11月24日期間，將於鯤瀛文化藝術館舉辦「四季平安 廖慶章傳統彩繪作品展」，展出難得一見的大型門神彩繪作品。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，廖慶章從事寺廟彩繪數十年，寺廟彩繪題材多樣，尤其以人物為大宗，內容涵蓋層面之廣，上自儒釋道典故，下至民間鬼神小說戲曲。

有感於畫在寺廟上的作品保存不易，加上礙於寺廟種種限制，很難徹底發揮所學，也很難把創新應用於寺廟彩繪上，因此廖慶章另闢蹊徑，試著在紙本上闖出自己的路，繼承傳統，不廢現代，發揚傳統，融合現代，蛻變成兼具傳統與現代意味的創作。

寺廟彩繪的重頭戲是門神，也最具代表性，把寺廟比喻成人，門神就是整間寺廟的「臉」，「臉」給人第一印象好，就整個好，壞，就整個壞，其重要性不在話下。然而因為惡性競爭，廟方往往只求價格低廉，不顧品質，繪師真正的功夫很難發揮，導致粗俗簡陋的「臉」比比皆是。

廖慶章說，某次山西旅遊，參觀芮城縣永樂宮大型人物壁畫，大為震撼，歸來之後久久無法忘懷，一直思考著，門神是否也能用另一種形式來呈現？於是，開始紙本創作的摸索，耗費年餘才逐漸摸著門路，日積月累，方有現在大型紙本門神問世。

因為做出興趣，一發不可收拾，廖慶章繼續嘗試仕女和十二花神等大型紙本，至於其他山水花鳥，雖然花的時間精力不像人物那麼多，也不曾偏廢。廖慶章說，在寺廟彩繪領域待了數十年，可以說投入大半輩子，應該要有所作為，灌注學院精神，提升民間傳統，即使無力回天，也要默默耕耘，求一個問心無愧。

(中時 )