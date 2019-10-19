美聯冠軍戰G5，面臨淘汰的洋基靠著希克斯(Aaron Hicks)一發打在界外標竿上的3分全壘打撐過去了。希克斯原本季末受傷報銷，但他恢復神速，還寄了練球影片給球團，保證自己可以上場。洋基在美聯冠軍賽前放棄渥特(Luke Voit)，把希克斯加進名單，拯救了整支球隊。

話雖如此，這場也不適合讓希克斯上場，他是左右開弓，但生涯對太空人韋藍德(Justin Verlander)的打擊率僅0.087，而且前3戰對其他投手也只有1安打。無論如何洋基還是讓他上場了，結果他擊出他本季最重要的一轟，韋藍德挨轟後懊惱地蹲下去，畢竟那球再偏個幾吋就變成界外了。平常被韋藍德修理最慘的打者，偏偏就是此人擊敗了韋藍德。

「我感覺應該是會飛到界內，我盡力鎖定球的內側打過去了。我們的計畫就是趁早攻擊他。」希克斯等到兩好三壞再次出棒攻擊，終於逮到了韋藍德。事後證明機會也就這一次，因G4下雨而休息充足的韋藍德，只能在首局趁他不備予以重擊。儘管洋基能否活過最後兩戰並不樂觀，但紐約媒體仍稱讚希克斯「他以這一棒證明了自己季後賽的存在價值」。

(中時電子報)