現場支持群眾聚集，情緒高亢。(莊曜聰攝)

韓國瑜替同黨立委參選人李武龍站台，也品嘗在地的文旦及柚子。(莊曜聰攝)

韓國瑜說換人做做看

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南的行程來到第3站，下午他前往第二選區立委參選人李武龍的競選總部站台，與地方人士短暫談話交換意見後，向聚集的支持民眾喊話，直指蔡政府做得差就應該下台，換人做做看，呼籲鄉親支持在地子弟李武龍，在綠營票倉翻轉選情。

韓國瑜在北門南鯤鯓代天府用餐後，稍事休息後就馬上趕往李武龍位於麻豆的競選總部，還比預定時間提早到達，現場數百名支持群眾情緒沸騰，爭相與韓握手、打招呼，差點就將總部大門擠壞。

韓國瑜在前台北縣縣長周錫瑋、台南市黨部主委謝龍介、國民黨中常委陳宗興等人陪同下，與立委參選人李武龍及其父親，也是前立委李和順談話對選情交換意見，還品嘗了麻豆的文旦與白柚，韓還直說好吃，隨後就向總部外的支持群眾發表談話。

韓國瑜說，如果有這個機會進入中央服務，他保證會以人民為本，不會以權力為本，會追求人民的幸福，而不是權力，在這幾年的時間民進黨在國會過半，卻讓人民過這種日子，鄉親要覺醒，沒有一個政黨是人民的爸爸，人民才是政黨的爸爸。

韓國瑜強調，當權者如果做得差就要換下來，換人做做看，帶來高的效益、好的經濟發展，好的教育、治安、外交環境等，現在做不好的讓老百姓這麼苦就請下台，這次台南一定要覺醒。

今年第二選區立委補選，國民黨的謝龍介僅以3000多票差距惜敗給民進黨的郭國文，謝龍介說，他信守承諾賣文旦，對手卻是以低價收購文旦大果，呼籲鄉親給個公道，現場支持者也喊出「翻！翻！翻！」來振奮士氣，希望在2020年的選舉中能翻盤成功。

(中時 )