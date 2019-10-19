美國總統川普「語不驚人死不休」，在正式外交場合上口出草根發言，也是平常之事，但這次連在旁的翻譯也嚇傻了！川普16日接見義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）時為下令美軍從敘利亞撤軍辯護，說若敘利亞得到俄羅斯幫助那很好，「那裡有很多沙子可以玩」，如此「川式風格」嚇傻了一旁的義大利女翻譯，一臉錯愕表情在推特上爆紅。

川普接見義大利總統馬達雷拉時表示，敘利亞得到俄羅斯幫助那很好，「那裡有很多沙子可以玩」，如此「川式風格」嚇傻了一旁的義大利女翻譯。

綜合外電報導，川普日前下令美軍從敘利亞撤出，導致土耳其發起「和平噴泉」軍事行動，對敘國境內庫德族民兵發動攻勢，然而在美對抗伊斯蘭國時，庫德族曾是美國堅定盟友，川普撤軍決定遭批是「過河拆橋」；對此，川普在與馬達雷拉的聯合記者會向媒體表示，「如果敘利亞想為他們的土地戰鬥，那也是土耳其和敘利亞的事兒，數百年來他們一直在戰鬥。庫爾德人已經戰鬥了幾百年，整個混亂的局面已經持續了很長時間。敘利亞可能會得到俄羅斯的幫助，這很好」。

但川普突然天外飛來一筆說：「有很多沙子，那里有很多沙子。所以，他們可以過去玩很多沙子阿！」，完全摸不著頭緒的發言，讓一旁低頭認真嚴肅做筆記的翻譯，表情突然變得錯愕，超有戲的表情變化讓她在推特上爆紅。不少網友轉貼這段影片，並表示「她可能在想這到底要怎麼翻...」、「她的表情就是總統對我們一天所做的寫照」、「她大概想這應該是三年級小朋友說的話吧」。

We get it, Italian President's translator.



He does that to our faces every day. #trumppresser pic.twitter.com/jqpCrydXtI — BrooklynDad_Defiant Savage! (@mmpadellan) October 16, 2019

All of us on the other side of our phones.

Every.

Damn.

Day.#trumppresser pic.twitter.com/I5MdMv8T1t — AverageJoeMama (@AverageJoeMama) October 16, 2019

此外，川普也在同日向馬達雷拉表示，「美國和義大利因共用的文化和政治遺產而緊密聯繫，這可以追溯到千年前的古羅馬時期」，此話又在網路上引起激辯，許多網友直嗆這根本就是歷史白癡的發言，畢竟自1776年建立的美國，歷史也才243年而已；但也有解釋說，美國的建立確實受到了古羅馬的啟發，在價值觀方面共用政治傳承並非錯誤。

(中時電子報)