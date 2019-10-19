耗時10年溝通協商後，台灣芭樂終能叩關美國大門，前提是需符合嚴格檢疫規定。韓國瑜國政顧問團農業組召集人陳保基強調，所有開放農產品進口檢疫條件與真正能銷售過去是兩回事情，並不是說美國開放就能賣過去，中間還有很多事情待處理。

美國聯邦公告結果出爐後，蔡政府從上到下大幅宣揚此項政績，蔡英文總統在臉書說雞蛋不該放在同一個籃子，民進黨立法院黨團隨即舉行記者會，大酸韓國瑜開芭樂票。

韓國瑜國政顧問團農業組召集人、前農委會主委陳保基強調，十年前，馬政府時期開始向美申請、談判，每次要達到美方開出的問卷後，美方又會再給新的問卷，中間諮商堆疊起來的長久奮鬥，「（蔡政府）怎麼說自己的功勞，其實是大家努力的結果」。

詢及蔡政府是否屢屢收割前朝政績，陳保基略顯無奈地說，「先前口蹄疫也要花五到六年，他們都嘛這樣子」，但反正對國家有幫忙，他們不在乎民進黨怎麼說。

前農委會副主委陳文德強調，美國開放芭樂運銷是大家一起努力的結果，現在是看到最後一個點，提醒水果一定要有商機，新鮮就是商機，假如船運時間太久，到達美國鮮度就比較差，未來農委會需注意保鮮或冷內系統。

(中時 )