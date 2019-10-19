台南一名女子小真（化名）指控，去年到一家知名脊椎整中心作復健，由一名謝姓男子負責推拿治療，結果對方脫掉她的內外褲後，過程中竟將手伸進她的陰道裡按壓，生殖器還插入她的陰道性侵得逞，嚇得起身離開驗傷提告。

小真控訴，謝男一開始跪在她的雙腳之間按壓推拿，一隻手按壓，另一隻手的手指卻伸入陰道裡按壓，起先以為是治療不以為意，後來感覺陰道中有「一根東西」進出，嚇得她立即穿上衣褲離開，前往醫院驗傷提告。

謝男到案後否認指侵或性侵，公設辯護人也辯護稱小真未看到被告的生殖器進入陰道。但高等法院台南分院合議庭認為，小真當天的衣物、身體檢體採樣送往刑事局鑑定，發現其陰道深部有男性的前列腺液，並且與謝男的DNA型別相符，若謝男生殖器未侵入，怎可能檢驗出有他的前列腺液，因而駁回謝男上訴，維持一審原判，判刑4年6個月。

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(中時電子報)