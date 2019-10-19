北市中山區一向是治安重點區域，警方除編排固定路檢崗哨外，更有多組巡邏警網來回加強巡邏。靠著員警落實執勤與專業判斷，已多次在路邊「撿到槍」、查獲槍毒案，有效防止治安事故發生。

民權一派出所員警日前清晨5時許，在林森北路巡邏發現28歲翁姓男子形跡可疑，欲上前盤查時，神情緊張的翁男隨即將背包丟棄在路邊，員警撿起背包發現內有改造手槍1支、子彈5顆。翁男雖辯稱是友人寄放的，但仍被依槍砲罪嫌移送法辦。

中山分局針對易發生治安事故的林森北路與錦州街口、林森北路與長春路口等2路段，除編排固定路檢崗哨外，更有多組巡邏警網來回加強巡邏，6月間也曾在林森北路與長春路路檢盤查時，查獲改造手槍2支、子彈37顆。

警方表示，除加強林森北路周邊巡邏外，更針對提供毒品聚集施用場所，實施強力臨檢及請票搜索，林森北路3家去年曾被警方查獲毒品的酒店，今年皆已遭到市府裁處勒令歇業1年6個月。3家「掛羊頭賣狗肉」的精品旅館，也分別遭市府勒令歇業及斷水斷電處分。

警方指出，今年4月之前半年，在林森北路查獲210件毒品案件，將不法業者斷水斷電後半年，查獲148件，減少62件，精品旅館附近涉毒案件也減少42件。將持續掃蕩毒品犯罪及其他不法行為，若發現營業場所有容留施用毒品或其他不法行為，將聯合市府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依據相關法律從嚴處分。

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(中時 )