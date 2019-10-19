備戰2020大選，民進黨積極搶攻新住民選票，民進黨婦女部於台北市成立全國第一個「小英新住民姊妹會」，由新住民陳玉水擔任後援會總會長，未來其他縣市也將陸續成立新住民姊妹會，以新住民語言拜票拉近距離。陳玉水表示，來台後深深感受到台灣的民主自由，也非常欣賞小英總統捍衛民主，因而決定站出來力挺蔡總統連任。

民進黨近期推出行動胖卡車「阿力」走透透，前往各地舉辦新住民市集，並宣傳蔡政府的新住民政見與成績單，全力替蔡英文總統及各地立委參選人助選，今天胖卡車開進台北市永康公園，結合婦女部、北市大安區立委參選人謝佩芬團隊舉辦「2020台北市小英新住民後援會」成立活動。

陳玉水致詞時表示，當初以留學生身份來台，深深體會到台灣是民主自由國家，對於蔡英文總統捍衛民主自由的決心非常欣賞，因此希望號召更多新住民朋友，站出來一起挺蔡總統，捍衛台灣民主自由。

民進黨婦女部主任蔡宛芬指出，多元文化是台灣的價值，面對2020大選關鍵時刻，邀請新住民姊妹一起凝聚新住民支持者，未來各地也會成立「小英新住民姊妹會」，藉由姐妹會成員用母語協助新住民了解投票過程，同時兼拜票，爭取更多選民認同，一起支持蔡英文總統連任。

(中時 )