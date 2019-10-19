勇太是《2分之一強》常見班底。（圖／翻攝自勇太 YUTA臉書）

勇太發現女友其實是男兒身。（圖／翻攝自2分之一強 Youtube）

日本男模勇太（YUTA）是節目《2分之一強》常見班底，他來台灣發展多年，最近在節目自曝過去和台灣一名知名網紅交往，某次他帶女友和眾人聚會，一群朋友都露出不可置信的表情，之後才偷偷跟他說他的「女友」其實是個男孩，勇太起初不信，後來在家中脫了對方衣服，看到「那邊凸出來」，才心酸承認事實。

最近《2分之一強》播出主題「台漂老外爆笑甘苦談」，勇太分享自己在台灣最難過的事是曾遭一名網紅欺騙，他說當時經由模特兒工作和對方認識，因為對方長相很美，勇太便開始猛追人家，約會了三、四次就開始交往，直到某次他帶女朋友跟朋友見面，美夢才漸漸破滅。

勇太說，因為對方很紅，所以兩人交往都沒公開，大概3個月後他才首次帶女友見朋友，沒想到大家紛紛露出奇怪表情，事後傳訊說：「勇太，你是認真嗎？為什麼你帶男孩過來？」他以為是開玩笑，還幫女友緩頰說：「她的聲音稍微粗一點而已」，但之後勇太越想越不對，後來有天在家中休息時，勇太藉機剝了對方衣服，才看到「凸出來的東西」，但當時他難過多於生氣，心裡還是很愛對方，只是真的無法再交往下去。

(中時電子報)