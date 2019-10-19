國外一名攝影師看到了外表亮眼的莉亞(Ria Cooper)後色心大起，並明示暗示的想她與他「來一發」，也希望能將他們之間的「動作片」記錄下來成為賺錢工具。莉亞當時雖沒答應他，但他們在網路上聊的熱火朝天，某天這名攝影師態度突然急轉直下，因為他發現莉亞的「欺騙」。

據《Hull Live》報導，莉亞指控這名攝影師在網路上對她進行一系列的人身攻擊，目前警方已經介入調查。莉亞表示，這名攝影師一開始對她「撩」到不行，然而有一天突然在Whatsapp質問她，為什麼不告訴他，她其實是一名變性人。莉亞無辜的表示，她在社交媒體資料上清楚表明她是「男性」。然而對方卻不理會她的解釋，並且粗魯地告訴她原本說好的一切，全不作數。還告訴她「《花花公子》不會接受」因為她有「小弟弟」。接著男子開始辱罵她認為她很噁心等，這些話語惹怒了莉亞，她憤而提告。目前警方已經針對該起事件進行了解。事實上，莉亞是英國最年輕的變性人她在15時發現自己是跨性別者，接著進行了一系列轉化。然而她的過去似乎很難令男人們接受，她悲傷的表示，當他們在一起時總是很美好，然而當對方的朋友發現後一切就完了。

(中時電子報)