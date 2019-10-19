二里頭夏都遺址出土的綠松石龍形器。（取自新浪微博＠中國文博）

位於河南省洛陽市二里頭村的二里頭遺址，距今3800至3500年，1959年發現並開始考古發掘，迄今已整整60年，被確認為夏代中晚期都城遺址，有中國最早的「紫禁城」、「華夏第一都」之稱，出土了中國最早的「井」字城市主幹道網、中國最早的車轍、中國最早的青銅禮器群。

今天（10月19日）大陸國家文物局宣布「二里頭夏都遺址博物館」正式開館，明天起，民眾憑身份證件免費入館參觀。博物館開幕後，要在古都遺產的保護利用上，充分展示利用國際文化遺產保護最新成果，開展廣泛的交流與合作。

二里頭夏都遺址博物館總面積7000多平方公尺，設有5個常設展廳，2個臨時展廳，展出王城崗遺址出土典型陶器、綠松石龍形器、七孔玉刀、玉璋、網格紋銅鼎、銅鈴、玉圭、陶塤、玉鉞、乳釘紋銅爵、鑲嵌綠松石獸面紋銅牌飾、農作物、植物炭化標本等2000多件珍貴文物，領略「華夏第一王都」曾經的輝煌。

開館儀式結束後，隨即進行「紀念二里頭遺址科學發掘60周年國際學術研討會」，各界專家針對「二里頭遺址的田野考古與遺產保護」、「古代文明與早期國家形成」等議題展開研討，以促進相關領域的深入研究。

(旺報 )