淡水海砂屋東來大廈已於本月15日進行拆除工程，預計今年底拆除完成，提醒用路人經過中正東路、學府路及博愛路附近時多加注意，民眾自學府路前往捷運站時，請民眾依臨時指標前進以策安全。

東來大廈海於77年完工為地上7層、地下2層建築物，住戶共81戶，社區鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，危及居住安全，雖於2012年被鑑定為海砂屋，但住戶意見紛歧，今年終在新北市協調下才取得共識進行拆除。

為使住户能儘速重建家園，今年由市府都更推動辦公室派員逐戶拜訪，了解社區住戶後續租屋、就學、身障輔助需求並加以媒合，並在淡水設置工作站，隨時提供諮詢服務，協助溝通整合，順利推動都更重建。

新北都市更新處長張壽文表示，淡水「東來大廈」是新北市府列為優先輔導重建190案之一，現已開始拆除工程，市府目前危老案受理共112件，已核准83件，防災自治條例受理共7件，已核准5件，市府將加速審查效率，讓民眾儘速有安全的居住環境。

(中時 )