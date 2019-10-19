民進黨總統蔡英文與嘉義市立委參選人王美惠合照已搶掛在文化公園對面。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與國民黨提名立委參選人傅大偉合照看板出現在街頭。（廖素慧攝）

國民黨提名立委參選人傅大偉、民進黨提名立委參選人王美惠跑攤同框。（廖素慧攝）

距離2020總統及立委大選不到3個月，嘉義市區紛紛出現藍、綠的選舉看板，選舉味濃了，國民黨總統參選人韓國瑜20日到嘉義市文化公園辦晚會，與立委參選人傅大偉合體造勢，民進黨蔡英文總統與立委參選人王美惠合照看板搶進文化路夜市商圈，頗有別瞄頭之勢。

韓國瑜、傅大偉20日晚上7時在文化公園舉辦「基層庶民後援會成立誓師大會」，並逛文化路夜市掃街拜票，了解觀光夜市的現況，21日到經國新城、文財殿、精忠新城、檜意森活村、九華山地藏庵、城隍廟，眷村已掛起「唯一支持庶民總統韓國瑜」的紅布條，展現韓粉的高昂士氣。

藍營幕僚人員說，傅大偉的看板有與韓國瑜的合照，也有與市長黃敏惠的合照，打「雙母雞」效應，希望韓國瑜及黃敏惠的高人氣、施政成果加持，能發揮雙倍加乘的效果，預計陸續掛出50幅大看板。

民進黨立委參選人王美惠與蔡英文總統的合照連日來大張旗鼓聳立在醒目地段，包括中央圓環噴水池、垂楊路舊市府前、文化路夜市等地點，垂楊路舊市府前的看板距離韓國瑜與傅大偉聯合競選總部約僅50公尺，十分醒目，也耐人尋味。

嘉義市唯一一席立委，群雄並起爭逐，除了國民黨提名傅大偉、民進黨提名王美惠，還有無黨籍市議員戴寧、無黨籍市議員凌子楚、台聯黨市議員蔡永泉也都有意參選。

(中時 )