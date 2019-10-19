國民黨總統參選人韓國瑜請假拚大選，17日來到內埔昌黎祠，這是台灣唯一主祀唐朝文學家韓愈的廟宇。前國民黨黨員、「草協聯盟」發起人李正皓直言，韓國瑜訪屏東不到屏東農業生技園區、屏東工業區，卻跑去拜昌黎祠，簡直「不問蒼生問鬼神」；韓愈一生官運不濟、屢遭流放，連主委接到通知都傻眼，說30年來沒候選人來這間廟。

李正皓在政論節目《新聞面對面》表示，自己談韓國瑜從不談小三、酒店、女人這種八卦傳言類的東西，他都是談策略分析跟政策分析方面，而這本就有對有錯能受公評。比如這次屏東之旅，他也能說行程排得很好，但這是否就陷入了集體催眠中的「精神勝利法」中？

李正皓直言，這次屏東行程事實上就是排得「零零落落」！為什麼「傾聽之旅」變成「拜廟之旅」？有沒有產業？明明屏東就有全世界唯一的生技科學園區，叫「屏東農業生技園區」，為什麼不去？屏東有「屏東工業區」，為什麼不去？韓國瑜去聽「神的指令」，難道會比聽產業界來得好嗎？

不僅如此，李正皓指出，韓國瑜就算真要拜廟也要拜對廟。昌黎祠是文昌廟本身信徒較少，通常都是有考試的人才會去拜，且韓愈一生官運不順、常常被流放，實非政治人物拜廟首選。就連昌黎祠主委受訪時，也驚呼想不到韓國瑜要來，因為這30年來沒有候選人來過這邊！李提醒，屏東拜廟理論上該拜屏東市的慈鳳宮，那才是藍營在屏東的信仰中心；曾任屏東市長的葉壽山，宣布當選立委就是在慈鳳宮。

(中時電子報)