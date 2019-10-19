歌仔戲國寶唐美雲以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李白「把酒問月」詩句，讓聽眾在瀲灩水波中，彷彿隨著詩仙回到浪漫多采的大唐盛世。（李金生攝）

國內第1次女高音翁若珮飾演法國作曲家比才的歌劇「卡門」，在醇厚委婉之間詮釋另一種風情。（李金生攝）

邁入第11年的「2019金門坑道音樂節」今（18）日璀璨登場，歌仔戲國寶唐美雲、永遠的卡門-翁若珮、新生代創意笙演奏家-李俐錦與大提琴家張正傑的弦外之音室內樂集四重奏，連2天以中西合璧和穿越今古的天籟美聲，讓1400位聽眾沈醉在搖曳浪漫的粼粼波光之中。

這項在「地下金門」代表作之一翟山坑道內，全長357米的「Ａ」字形水道登場，讓敲打花崗石壁的音符，在渾然天成的坑道大音箱中流洩的音樂饗宴，也在小舟悠然滑過水道，看見徐志摩《再別康橋》中「尋夢，撐一支長篙，向青草更青處漫溯，滿載一船星輝」的靜好時光。

小舟悠然滑過水道，看見徐志摩《再別康橋》中「尋夢，撐一支長篙，向青草更青處漫溯，滿載一船星輝」的靜好時光。（李金生攝）

弦樂敲打花崗石壁的天籟美聲、唯美的浪漫氣氛，讓全場聽眾如癡如醉。（李金生攝）

今年金門坑道音樂節首日主題是《天籟美聲》，有「精緻歌仔戲的希望」之譽的唐美雲，特別以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李白「把酒問月」詩句，讓聽眾在瀲灩水波中，彷彿隨著詩仙回到浪漫多采的大唐盛世。另首「夜祭」取材自家喻戶曉的楊門女將故事，主述佘太君和柴郡主請兵攻打西夏王，來到楊宗保斷魂之處，以酒祭奠宗保英靈，彰顯楊家一門忠烈，為國盡忠的精神和楊家將濃郁的親情。

中西合璧和穿越今古的天籟美聲，讓全場聽眾沈醉在搖曳浪漫的粼粼波光之中。（李金生攝）

國內第1次女高音翁若珮飾演法國作曲家比才的歌劇「卡門」，則在醇厚委婉之間詮釋另一種風情，她並選唱莫札特歌劇「費加洛婚禮」中男角凱魯畢諾的歌曲，與唐美雲歌仔戲女聲反串男角，進行一場東西藝術的精彩呼應與完美呈現。

明日的演出主題則是《笙東擊西》，國內新生代笙演奏家李俐錦將以這種在中國音樂演奏史上，一直洋溢東方神祕色彩的樂器，表演「鳳凰展翅」與「晉調」，展現笙的華麗與特殊音色，帶領觀眾進入夢幻般的空間領域。

做為坑道音樂會底氣的弦樂四重奏，4種弦樂器在坑道中交融互唱，將室內樂的精緻與美感做最佳的呈現，一向是最令觀眾感動的組合。今年由音樂節的藝術總監大提琴家張正傑領軍，與國內知名小提琴家許淑婷、張芝庭、中提琴家張力文共同演出。

音樂節的藝術總監大提琴家張正傑領軍，與國內知名小提琴家許淑婷、張芝庭、中提琴家張力文共同演出，4種弦樂器將室內樂的精緻與美感做最佳的呈現。（李金生攝）

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