美聯冠軍戰G4下雨延賽幫了太空人的忙，但是G5沒能拔掉洋基，加上G6賽程不變，太空人終究還是必須面對牛棚日。總教練辛屈(AJ Hinch)表示G6會是牛棚投手車輪戰，先發投手寇爾(Gerrit Cole)將留到G7生死戰先發或是緊要關頭才會出來支援。

洋基同樣面對牛棚日，可能以格林(Chad Green)做為開局投手，他在例行賽登板的時候球隊容易贏球，算是一員福將。洋基對牛棚很有自信，本季先發投手一團亂，但牛棚仍持續貢獻球隊，季後賽自責分率2.27也相當優秀，車輪戰的效果未必會輸給先發投手。

牛棚被視為太空人弱點，那是因為他們的先發和打擊都太強，並不是牛棚真的特別弱。G2與洋基打到延長賽，太空人就是靠牛棚擋住洋基攻勢，最後全壘打反敗為勝。G6是太空人今年季後賽首次使用牛棚車輪戰，他們對戰光芒的時候是全部以「三巨投」解決。這是洋基最好的機會，如果連太空人的牛棚都攻不破，那麼確實也沒資格要求跟太空人打生死戰了。G6將於20日上午8時開打。

(中時電子報)