網友討論外送產業。

國民黨總統參選人韓國瑜長期以來年輕票票源不足，近來更是廣開青年論壇要傾聽年輕朋友的心聲；網友在PTT上發文表示，比起不停爭取年輕票的國民黨，民進黨近來反而在進行「敗年輕票」的行為，那就是狂打現今最流行的外送新興產業。

網友表示，Foodpanda、UberEat等外送新興產業是年輕人現在掙錢的熱門選擇，因為只要肯跑、肯做，就能夠有高回報，幾萬年輕人在外風吹日曬雨淋，結果民進黨一句「僱傭」問題，就全部報銷。

網友指出，為什麼這些新興的外送產業可以蓬勃發展，完全就是因為政府執政不佳，年輕人失業、薪資低落，好不容易有一份工作，只要你肯吃苦、肯做，就有回報，現在政府卻又一巴掌把找到希望的年輕人打回原形，只能說民進黨自以為年輕票太多，又在敗票了。

網友紛紛表示認同，表示「一句僱傭，整個新興行業崩潰先前，UBER的時候已經來過一次」、「怎麼就學不會教訓呢」、「好不容易有一個肯給的起薪水的行業被政府杯葛」、「這平台挺好的說，很多年輕人不是不做，就是一堆資方鬼薪水很敢說」、「那個僱傭關係又要像ㄧ例一休再次打擊那些拼命工作賺錢的年輕人」、「這個政府每次只會用牛刀來扼殺這些新興產業」、「錯了，年輕人喜歡被賣還幫數錢，照樣挺小英」。

(中時電子報)