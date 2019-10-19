惡質外送員。客人要求送上樓！外送員怒往食物吐4次口水。（摘自YouTube）

人不要臉，就是可以噁心到極點！此事件發生在大陸上海，竟有外送員因為不滿客戶要求他將餐點送至樓上，不願下樓取餐，他瞬間氣炸，怒往客人購買的餐點裡連續吐口水。他甚至還將此噁心行徑上傳至網路，絲毫不認為自己有錯，真是「噁心又惡劣」。

外送經濟夯，在大陸外送產業更是發達。綜合陸媒報導，一名外送員因為想節省送餐時間，以換取接更多單機會。於是他將餐點送至點餐客戶家門口後，聯絡客戶，表示希望他可以下樓取餐，不過客戶不願意，要求把餐點送至樓上家門口，並補上一句，「如不照做，就客訴他」。

這一句話讓外送員一秒氣炸，當場火冒三丈。情緒失控的他，決定報復客人。他打開客人的餐點，咒罵幾句後，隨即朝裡面吐了3至4口的口水，非常沒有職業道德。令人傻眼至極的是，他竟將手機紀錄下他所有惡劣的行徑並上傳。

在流出的影片中可以聽到，外送員在「加料」之前，他碎念道「我到了樓下打電話給他叫他下來拿，他不下來拿，然而說『其他人給我送外賣都給我送上去的』。」然後就是瘋狂地幫客人加料，此惡行於網路上一傳開，引起一片譁然。

(中時電子報)