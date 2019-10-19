竹南鎮衛生所經專家訪查，獲高齡友善機構2.0認證。（苗栗縣政府衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭屋鄉衛生所通過衛服部國民健康署考核，獲高齡友善健康照護機構認證2.0。（苗栗縣政府衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局因應人口快速老化，持續提升高齡長者友善健康照護機構環境，今年苑裡鎮、竹南鎮、頭屋鄉、西湖鄉、三義鄉、苗栗市衛生所獲通過高齡友善健康照護機構認證2.0，打造更完善的健康照護環境。

衛生局指出，2015年苗栗縣領先全國，創下唯一全數通過高齡友善健康照護機構1.0認證的縣市，爾後持續於中央辦理的高齡友善機構典範獎項，展獲佳績。今年為提升更完善高齡友善就醫環境，聘請亞洲大學附屬醫院預防暨社區醫學中心主任沈錳碩、財團法人老五老基金會執行長游麗裡，針對衛生所管理政策、資訊介入與溝通、友善環境、健康促進、社區服務及轉介等服務，至各衛生所實地輔導。

今年苑裡鎮、竹南鎮、頭屋鄉、西湖鄉、三義鄉、苗栗市等6間衛生所經衛生福利部國民健康署聘請的老人福利相關醫護、建築、社區專家實地考核訪查，通過高齡友善健康照護機構認證2.0。

衛生局長張蕊仙表示，為提供長者可近性、全面性、有品質、有效率等健康照護，不但辦理高齡、多重慢性疾病管理、健康識能教育訓練等，並盤點並解決縣內衛生所現有資源及問題，今年縣內已有6間衛生所通過2.0認證，將持續輔導各衛生所完成目標，升級各鄉鎮市的長者健康照護環境。

(中時 )