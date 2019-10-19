官司醜聞纏身的全球知名醫療保健廠商嬌生又出包！美國衛生監管單位在網路上購買的一瓶嬌生集團嬰兒爽身粉樣本中發現微量石棉後，嬌生集團18日宣布在美國回收約3萬3000瓶嬰兒爽身粉。

路透社報導，這是嬌生集團首度因石棉汙染疑慮回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石棉。這對擁有130多年歷史、如今因各項醫療糾紛與醜聞纏身的嬌生集團而言，可謂雪上加霜，消息一出，嬌生集團股價應聲下挫超過6%，以127.70美元作收。

嬌生集團醫療安全機構Women’s Health負責人尼柯森博士（Susan Nicholson）表示，發現石棉一事「極不尋常」，並表示這與「我們迄今測試結果不一致」。嬌生集團也宣布，美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）最近在一個月前的檢測結果，並未在他們的滑石粉中發現石棉，但自願回收行動僅限2018年在美國生產和運送的一批嬰兒爽身粉。

FDA發聲明表示，最新樣本是在今年開始通報的嬌生集團含滑石粉化妝品石棉檢測期間所取樣。FDA指出，另一批嬌生嬰兒爽身粉樣本的石棉檢測呈陰性反應。

事實上，嬌生近期正面臨成千上萬起產品訴訟，包括嬰兒爽身粉、鴉片類藥物、醫療設備和抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）。先前更傳出旗下的嬰兒爽身粉等知名滑石粉產品含有致癌物，且嬌生在1958年就發現但卻知情不報。

(中時電子報)