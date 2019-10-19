國內芭樂可望銷往美國，但需符合美方開出的檢疫規定。國民黨立法院黨團總召曾銘宗抨擊，蔡政府收割馬政府政績，相較韓國瑜日前走訪中港澳與星馬爭取訂單，根本微不足道，而且還沒實現，蔡政府不該過度膨風，欺騙農民選票。

運往美國的芭樂須符合相關檢疫規定，包含經核可的果園及包裝場栽種，果實須在開花後三週、直徑小於四公分完成雙層套袋、運往美國前須經攝氏1度以下持續17天冷藏殺蟲。

對此，國民黨團總召曾銘宗表示，美國只是公告檢疫規定，且規範非常繁複，還有很漫長的路要走，真正問題是，外界推估一顆芭樂運往美國市場銷售，至少要賣150元才符合成本，價格如此高昂，運往美國有無競爭力？一年能賣多少公噸的芭樂到美國？有無在台貿易商或在美進口商願意承銷？

曾銘宗指出，農委會必須協助農民拓展更多元化的市場，包括美國在內，以確保農民權益，這只是起點，呼籲蔡政府不需要過度膨風、美化，欺騙農頻選票，作為競選策略的一部份。

曾銘宗批評，這是從馬政府時期開始爭取的政策，蔡政府不能收割馬政府留下來的政績與努力，相較韓國瑜上任後走訪香港、新加坡替農民爭取訂單，根本微不足道，而且還沒正式實現。

曾銘宗砲轟，政府今年進口過多高麗菜，導致菜價崩盤，三顆高麗菜賣50元，農民面臨盛產賠錢，欠收也賠錢窘境，除了芭樂要拓展更多市場外，解決產銷調解失調問題，才能真正確保農民權益，不要只有選舉到了，才會想到農民權益。

(中時 )