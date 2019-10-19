國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬（右二）19日下午到新竹縣參加溪南客家婦女後援會。（陳育賢攝）

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬19日下午來到新竹縣、市，先後參加溪南客家婦女後援會、新竹縣市婦女志工後援會成立大會，期間還分別參加新竹市與民有約、與竹縣長、鄉鎮市長、縣市議會黨團以及桃竹竹苗輔選幹部等4場座談，短短4個小時竹縣市走透透，所到之處無不佳芬姐加油、韓國瑜凍蒜聲不斷。

李佳芬今天下午2點20分首場行程被安排到新竹縣竹東鎮參加「韓國瑜、竹縣第2選區立委參選人林思銘溪南客家婦女後援會」成立大會，由於行程緊湊，李佳芬的停留時間只有短短30分鐘，但支持者早在下午1點不到就陸續湧入活動地點「龍珍餐廳」卡位，爭相要來挺雲林客家女兒佳芬姐，並將現場擠的水洩不通。

李佳芬今天開口即先用客家話「各家鄉親大家好」跟支持者問好，她說，她是出生在雲林西螺，但祖先則是從崙背搬出來的，祖先都是為了要生活而不斷搬遷。

李佳芬表示，今天來到新竹看到好多好多鄉親的熱情，好多好多熱烈殷勤期盼的眼神，她跟國瑜每次出來跟好多朋友四眼相對時，都能看得到他們的眼神透露出對這個國家的期待，我們知道你們把這個對國家殷殷切切的期盼統統都放在韓國瑜身上。

也因為這樣，我們夫妻倆一直懷著感恩的心情，其實韓國瑜不是什麼厲害的角色，也不是偉大的人物，在我們這個社會我們最需要的是腳踏實地來做很多事情。

她說，她看過統計資料，前總統馬英九選舉在竹東曾經拿過全國得票率最高的鄉鎮，高達70％以上的選票能落在藍軍身上，真是非常不容易，這就是客家人堅持的血統表現。

因此今天在光輝的10月中，更應該在對客家族群致上最高的敬意，因為中華民國的建立，就是建立在客家人祖先的手上，武昌起義、辛亥革命，包括孫中山先生就是標準的廣東客家人，就是這種客家人敢拚搏、敢奮鬥、不怕困難的精神才有了中華民國。

而且客家人有個非常重要的特色，就是非常重視文化，非常重視教育，非常愛國、非常愛家庭，也就這種凝聚力，我們可以擁有很多愛的包容，我們可以讓文化1代延續1代，讓子子孫孫都能夠傳下去。

李佳芬指出，新竹是台灣1個非常重要的縣市，有全國重要的科學園區，它背負著中華民國非常重要的出口產值，也因為新竹客家豐富的文化，才能夠在文化的基礎上，蘊釀出尖端的科技，所以單在新竹縣的第2選區，就有這麼多優秀的人才，才能夠在這裡不斷的輝煌傳承，包括高鐵竹北站至目前仍然是全國載客量最高的，可見新竹的經濟力、生命力是非常澎湃的。

李佳芬說，聽說今天來到這裡支持韓國瑜的都是主動來的，都不是透過動員，每次看到大家1場1場的拚，她都非常感動，但大家知道，我們關心的不是只有1個人，而是整體國家的發展。

我相信這場選戰，為的是國家社會，希望下1代在很好的教育體制下成長，我們優秀的台灣孩子才能夠在全世界發光發熱，也希望台灣各角落都不要有暗自哭泣的人，這也是韓國瑜一直要強調的「莫忘世上苦人多」。

當我們的經濟力起來後，一定要左看右看，把四周的朋友仔細看一看，有沒有需要我們伸出溫暖的手去幫助他的人，只有大家能夠相容、互相幫助，社會才能和諧。

此外，在這裡也看到五峰原鄉的好朋友，我們每次到原鄉就是很開心的唱歌跳舞，韓國瑜說，他前輩子一定是流著原鄉人的血液，才會這麼豪邁不拘，所以我也嫁了1個原鄉人，韓國瑜就是1個這麼真的人，她要代表韓國瑜謝謝大家。

最後她希望大家拿出客家人的精神，勇敢的走下去，她相信堅毅的力量、沈默的力量，就是最好的力量，希望讓中華民國這面國旗重新飄揚。

(中時 )