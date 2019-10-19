妻脫黨參選恐釀分裂？ 蘇嘉全低調不談 16:132019/10/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇嘉全今(19日)下午至新莊。出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇嘉全今(19日)下午至新莊。出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。(吳亮賢攝) 蘇嘉全今(19日)下午至新莊。出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。(吳亮賢攝) 立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠16日宣布，將退出民進黨，投入屏東縣第一選區立委選戰，屆時將對決民進黨現任立委鍾佳濱，蘇嘉全今(19日)下午至新莊出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」時，面對記者提問，是否擔心妻子脫黨參選會造成黨內分裂，蘇未做任何回應，隨即快步離開會場。 (中時 ) #2020大選 #立委 #屏東 #洪恒珠 #鍾佳濱 #蘇嘉全 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文看國慶花車遊行 人潮嚇死人 黃暐瀚證實照片是... 00:012019/10/15 政治 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 綠內鬨 純為捍衛派系利益 04:102019/10/17 政治要聞 蘇嘉全妻選立委成立競選總部 衝擊綠營選情 11:332019/10/17 政治 蘇嘉全「內舉不避親 」 新系議員送上四個字 23:572019/10/17 政治 蘇嘉全妻洪恆珠 證實將退黨參選 02:062019/10/18 政治要聞 綠營立委恐分裂 管媽帶頭挺鍾佳濱 11:512019/10/18 政治 蘇嘉全之亂 阿扁一語道破問題癥結 21:162019/10/18 政治 蘇嘉全叔侄反彈 劍指2022屏東縣長 04:102019/10/19 政治要聞 卓榮泰與派系溝通不好？蘇嘉全：你去問各派系吧 14:122019/10/19 政治 政治熱門新聞 真嗆！李正皓點名韓營這3人不正常 - 政治 韓選情崩盤？他嘆網路同溫層沒看清事實 - 政治 韓直闖台南綠鐵票區 網看人潮驚：1450崩潰了 - 政治 嫌自己票太多？網：民進黨這件事狂敗票 - 政治 彭文正倫敦開記者會 慘到謝志偉說這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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