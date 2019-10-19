蘇嘉全今(19日)下午至新莊。出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。(吳亮賢攝)

蘇嘉全今(19日)下午至新莊。出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」。(吳亮賢攝)

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠16日宣布，將退出民進黨，投入屏東縣第一選區立委選戰，屆時將對決民進黨現任立委鍾佳濱，蘇嘉全今(19日)下午至新莊出席「第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會」時，面對記者提問，是否擔心妻子脫黨參選會造成黨內分裂，蘇未做任何回應，隨即快步離開會場。

(中時 )