學學文化創意基金會參與2019 Art Taipei台北國際藝術博覽會藝術教育公益展，推動藝術教育與公益助學。本次展出十二生肖藝術家彩繪代表作品60件，及全台600件「小感動豬」優選作品，並發表藝術家莊普全新創作2020年「感動鼠」素胚原型，以抽象幾何三角錐身形及耳朵，象徵新的一年充滿智慧與勇氣。

學學文化創意基金會長期推動臺灣文化色彩教育、藝術師資培訓、弱勢美感教育、國際文化交流，藉由與各縣市教育、文化、社會局處及民間社福機構合作，幫助全台弱勢學子免費參與美感體驗，使美感教育更快速普及。2017年成立「學學實驗教育機構」，推動高中階段非學校型態之藝術設計適性探索教育。

自2008鼠年起至2019豬年，進行為期12年的「感動生肖藝術家彩繪」助學活動，每年以「生肖」為題，邀請藝術家洪易（2008-2009年）與莊普（2010-2019年）創作素胚原型，廣邀國內外藝術家參與彩繪，將「感動生肖藝術品」推薦給社會各界收藏，募款所得全數投入基金會在全國各縣市的臺灣文化色彩教育課程，幫助孩子藉藝術創作建立自信，翻轉孩子的生命價值。

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