中華民國環工學會為提升青年學子的學習興趣及培育未來環保人才，19日在雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區舉辦「2019年全國環境保護專業知識及趣味遊戲闖關競賽」，邀請環保機關、環工顧問檢驗公司、大學環工系所學生等產官學界600人參加，提供大專青年與各界環保工作人員交流的機會，同時搭建人才媒合平台。

台塑企業認同環工學會對台灣環工界的重要及台灣環保貢獻，19日提供六輕工業園區阿媽公園思源廣場，做為舉辦環保知識趣味競賽的場地，不少與會人員利用空檔漫步生態豐富的阿媽公園，觀賞綠頭鴨等各種鳥類。

台塑六輕管理部表示，為讓外界了解企業敦親睦鄰的用心，特別舉辦農漁輔導、健康促進成果展示與美食品嘗，展現與當地農漁民共存共榮的決心；另安排大家參觀環境監測中心、環保生態實驗室、麥寮港，體驗企業在環保工作努力的成果。

台塑企業也趁機對環工系所學生進行職前說明，介紹企業大專新進人員的薪資福利與任用條件，以及安全衛生環保的組織架構、工作內容，希望讓環工學子體會六輕生態工業園區的樣貌，同時了解經濟發展與環境保護並重的精神。

(中時 )