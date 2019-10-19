韓國瑜台南造勢。（曹婷婷攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到林燕祝競選總部造勢，大啖當地名產花生糖，他說，來到這裡聽到民眾基本心願是不再淹水，這不是很奇怪嗎？他說，民進黨在台南執政26年了，台南人給民進黨太久的機會了，「吃花生讓淹水不再發生」，誓言未來讓台南不再發生淹水！

韓國瑜表示，淹水問題也在高雄同樣發生，他上任10個月後清理下水道，整治淹水，人民應該覺醒了！他說，治水的事要一步一步來做，人民對政府的要求高，但就是一步步做好。

韓國瑜一到現場就受到數百名支持者簇擁，在林燕祝競選總部與鄉親簡短致詞，競選總部副執行長謝龍介開場就先嗆有人跑到韓國瑜晚上的競選晚會場子貼滿黑白「尋人啟事」，謝龍介怒嗆「有種正面來」，他說，蔡英文來台南參加競選活動，反對蔡的人也沒有刻意去嗆聲，怒嗆有種就衝著正面來，在場民眾也大喊「恁北等你」！韓國瑜則在一旁微笑不語。

韓國瑜隨後到永康車站搭車到仁德保安車站，象徵永保安康，沿途支持者一路跟隨。

(中時 )