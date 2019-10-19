阿帕契事件再重演？埃及一名機長在飛往沙烏地阿拉伯首都利雅德的航班中，讓埃及知名影星穆罕默德．拉馬丹（Mohamed Ramadan）坐上駕駛座操控飛機，該影星甚至錄下開飛機的影片向粉絲炫耀，「這是我生平第一次駕駛飛機！」影片一出，該航班的機長立刻受終身禁飛的處分。

根據BBC的報導表示，31歲的埃及影星穆罕默德．拉馬丹（Mohamed Ramadan）與樂團搭乘專機前往沙烏地阿拉伯首都利雅德演出時，不但在飛行過程中，進入駕駛艙，還一屁股坐上駕駛座，單手操縱著方向盤，看起來好像真的在開飛機。最後甚至在Twitter 上傳自己駕駛飛機的影片，「這是我生平第一次駕駛飛機！」與粉絲炫耀。

影片流出之後，埃及民航局發表聲明表示：「已證實該駕駛的行為嚴重違反埃及民航法，我們將針對該駕駛魯莽以及極度不負責任的行為進行處分，因為飛航安全才是最重要的！」後來，埃及民航局吊銷機長的飛行員執照，並給予終身禁飛的處分，而同一航班的副機長也因此事件被遭禁飛一年做為懲處。

埃及影星穆罕默德．拉馬丹（Mohamed Ramadan）曾參予數十部電影集電視劇的拍攝，名氣相當的高，但他的高人氣也惹來不少爭議，八月份時，他曾因在演唱會上，穿著透明的服飾進行挑逗演出，導致觀眾觀感不佳，進行投訴要求禁止演出。甚至在3年前，他也曾因炫富，招致部分粉絲厭惡。

(中時電子報)