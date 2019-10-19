孫興12年前因外遇和林美貞分居，2014年2人又神復合，當時孫興還在希臘愛琴海浪漫求婚，沒想到日前孫興遭爆疑似偷吃，在一個大陸富商婚禮上當眾喇舌白髮紋身熟女。林美貞19日出席公視人生劇展《大潮》首映，對於戲劇侃侃而談，但被問及婚姻則不斷低調避談，記者最後追問她是否看過孫興激吻照片？她苦笑說：「新聞鬧那麼大，怎麼可能沒看到，不想看也看到了！」是否罵過對方？ 她無奈回：「不關我的事，我不想再講他的事了！」

林美貞出席公視《大潮》首映。（粘耿豪攝）

媒體先迂迴問林美貞心情如何，她表示「很好啊，戲要上了很棒啊，很期待」，對於臉書上那張疑似哭過的照片，她說是因為自己容易過敏，揉一下就會紅。至於兩人婚姻關係還在嗎，她態度模糊地說，「他是個人，我也是個人，大家都是自由，本來就是自由，自由自己拿捏，在婚姻當中本來就都是自由的！」聽得現場記者一頭霧煞煞。但據悉兩人從來沒有離過婚，仍維持婚姻關係。

她與孫興的兒子正就讀美國學校，明年計劃出國念書，和兒子黏TT的她坦言之後應該會哭死，之後是否會不再為了小孩隱忍、多愛自己？她說：「回過頭想想，婚姻不用想，這種事永遠無法想，想的永遠跟不上變化，隨緣，也習慣了。」她說自己本來就很照顧自己，每一天都在過自己的生活、安排自己好好生活，「當然很多事情都可以簡單一點，當小孩不在身邊之後」。

她劇中角色以小孩為重，劇中兒子張豐豪正面臨升學壓力，所有好的都給兒子，不忍心讓他吃苦，戲外的自己也是如此，她說兒子明年會從美國學校畢業，現在正在選學校豬，是否會去加拿大不一定，要看科系是否適合他，「「我很想跟他一起去，但他不會想！我也應該放手，讓他感受沒有媽媽在身邊的自由，相信過一陣子會知道家人的好，和家裡的舒服」。

她坦言自己很黏小孩，早上叫他起床會先抱抱，常跟他有比較親密的動作，想到他明年要出國念書，就覺得「天啊！怎麼辦！我一定哭死」。

庹宗華與林美貞飾演苦命夫妻。（粘耿豪攝）

林美貞與金鐘視帝庹宗華、林美貞主演公視人生劇展《大潮》共同詮釋底層勞工，庹宗華還率關廠工人抗爭。林美貞表示「劇中媽媽角色跟我很像，讓我特別有感；我們都像會為家人考量，為小孩付出的人，而且報喜不報憂」，她也認為《大潮》確實道出社會底層人士的情緒與掙扎。

林美貞拍攝該劇從第一天到最後一天每天都受傷，還有被匪徒敲頭和遭受老闆「潛規則」伸鹹豬手、性騷擾戲碼，犧牲頗大。一場在摩鐵被意圖性侵戲，林美貞說「那是我的第一場，兩人都超緊張」，沒想到飾演她老闆的吳昆達，將她拋上床時，不慎讓林美貞頭撞上桌腳；但敬業的林美貞卻說「那場戲很順，導演當下還好沒喊卡，我們就一路拍完」，卻也讓她的頭腫個包。

是否有過被職場性騷擾經驗？她說還不至於，但有類似，很久前在大陸拍戲， 有個導演滿喜歡她的，每天拍戲班表都是第一場戲到最後一場都要有她，因為導演要製造送她回去的機會，她發現不對勁時就根劇組反映，後來才被小心安排廠務，「我已經很幸運了，沒有肢體上的騷擾」。

陳承祥自編、導公視人生劇展《大潮》，描繪工廠倒閉致工人失業，遇上社會的潮浪，任何人都顯得渺小。19日由導演以及資深演員庹宗華、林美貞、李國超等，會同年輕一代的姚亦晴、張豐豪、簡劭峰共同出席「2019公視Ｘ光點華山影展」茶敘宣傳。

林美貞、庹宗華、李國超出席公視《大潮》首映。（粘耿豪攝）

庹宗華、林美貞飾苦情夫妻檔，一場自家中衝出呼救戲，庹宗華形容「那場戲就抱著她跑，看美貞很瘦的樣子，但她可能骨架很重吧；挖靠！我跑一跑還跌倒」。卻也因太入戲，庹宗華不顧一切抱著林美貞狂奔，林美貞雖然直呼「庹哥好強」，也笑說「其實我手已經撞到路邊機車、腳踏車好幾次了」，讓原本以為只演安靜苦命媽媽的她說「沒想到變動作片」。

金鐘視帝庹宗華片中在「大潮」片中則飾演帶領員工抗議的廠長與為扛生計掙扎的父親；童星熬出頭的庹宗華年輕吃過苦頭卻說「之前打工壓力沒這麼大，年輕體力好，放學之後去工作也不會覺得累」。倒是林美貞第一份工作也遭遇不平對待，她說「被找去拍百貨公司型錄，那時還小、在念書，竟然只給我百貨的coupon作酬勞，後來還要找我，我婉拒了，對方還罵我」，林美貞當下立誓「以後絕對要讓他們請不起我」，果真成了名模與演員。



(中時 )