台南市政府19日在國立成功大學成功廳舉辦「臺南市108年度鑽石婚表揚活動」，表揚41對結婚超過60年的老夫妻們。活動中特別邀請婚齡最長、結縭72年的李春風及李黃紅枣夫妻，與市長黃偉哲、社會局長黃志中一同啟動愛的儀式，將幸福甜蜜的果醬淋在蛋糕上，象徵「老夫老妻」堅貞不渝的情感。

家住永康區的李春風及李黃紅枣結縭72年，是表揚活動中婚齡最長的一對。夫妻倆一輩子相互扶持、鶼鰈情深，春風阿公總是無時無刻把紅枣阿嬤的手牽牢牢，避免阿嬤走路不穩而跌倒；為讓阿嬤開心，春風阿公也愛騎著電動代步車載阿嬤到菜市場逛逛，採買生活用品，鄰居們都感受到兩人深厚的情感。

春風阿公今年已高齡92歲，他表示，結婚72年兩夫妻不曾吵架，他很感謝老婆將一生的青春奉獻給他及家庭，做丈夫能做的就是要對妻子更加呵護與疼惜，一直以來他每天都載阿嬤外出活動，彼此互相扶持及用心陪伴，婚姻才能走的長久幸福。

黃偉哲表示，今年台南市各區公所推薦結縭60年（鑽石婚）以上夫妻參加表揚活動，共推薦41對，市府特別以「臺南喜事，幸福一世」為主軸，規畫浪漫、溫馨、熱鬧氛圍的鑽石婚表揚活動，禮讚這41對鑽石婚的長者夫妻。

黃偉哲還提到，現今社會離婚率高、年輕人普遍晚婚，夫妻能攜手相伴一甲子，共同度過生活中的酸甜苦辣，實在不簡單。尤其，今天看到的鑽石佳偶，對對精神飽滿，喜悅之情都表現在臉上，夫妻間相互扶持的精神，值得後輩效法與學習。

(中時 )