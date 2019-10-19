十月中旬秋高氣爽，正是菅芒花的春天，東北角草嶺古道芒花隨風翩然搖曳，吸引觀光客前來遊賞景，瑞芳警分局長陳杏結趁難得機會向民眾宣導反毒，正巧遇上有「TW ice」之稱的藝人白冰冰，冰冰姐立刻請助理開啟網路直播，協助警方宣導反毒重要性。

藝界大姊大白冰冰，被國民黨文傳會副主委洪孟楷譽為「30年前的周子瑜」，19日她與友人到貢寮福隆地區出遊，正好撞見瑞芳警方向民眾宣導反毒，一向熱心公益的冰冰姐立刻開直播，並現場民眾呼籲一同反毒，讓宣傳更有影響力。

分局長陳杏結表示，新北市貢寮區福隆舊草嶺隧道由於景觀特殊，加上東北角風景管理處將隧道改建成自行車道，並延伸至海岸線串起20公里環狀線，現在正值花穗盛開，在山上隨風舞動，美景吸引不少觀光客前來遊玩。

陳杏結指出，毒品犯罪日新月異，目前流行的新興毒品，包裝成市售軟糖、跳跳糖、果凍及咖啡包等糖衣，時下許多青少年不知分辨毒品危害，在朋友慫恿下，一時好奇，踏出錯誤的第一步後，就淪陷其中，成為毒品的奴隸。

因此行政院也將反毒列為國家當前重要政策，透過各種管道宣導讓民眾能夠遠離毒品危害，也提醒民眾常見的綜合型毒品，與之前轟動的W飯店混用毒品暴斃案相似，輕微劑量恐會引發昏睡、極度亢奮，若遇來路不明食物，切勿貿然食用。

(中時 )