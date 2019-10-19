北斗奠安宮媽祖要回家！媽祖在民俗村救濟30多年，日前託夢想回北斗了，廟方11月2日恭迎回鑾將舉辦「跟著媽祖走、萬人媽祖遶境」，19日進行重大宣布。（吳敏菁攝）

北斗奠安宮媽祖要回家！媽祖在民俗村救濟30多年，日前託夢想回北斗了，廟方11月2日恭迎回鑾將舉辦「跟著媽祖走、萬人媽祖遶境」，19日進行重大宣布。（吳敏菁攝）

北斗奠安宮媽祖要回家！台灣民俗村在1993將奠安宮鎮殿媽祖金尊請到民俗村入火安座，媽祖在民俗村救濟30多年，日前託夢想回北斗了，廟方11月2日恭迎回鑾將舉辦「跟著媽祖走、萬人媽祖遶境」，19日進行重大宣布，地方歡騰，端出美食、觀光打響北斗輕旅行。

「媽祖託夢了！咱的媽祖出外太久了」奠安宮有兩百多年歷史，舊殿一度整座遷移到台灣民俗村，讓人欣賞建築之美，媽祖也入火安座，近來媽祖託夢，希望回北斗，地方奔走，北斗牛墟舊址的奠安宮停車場，作為祖廟的遷回地。

北斗奠安宮訂於11月2日舉辦恭迎天上聖母系列活動。19日進行重大宣布，彰化縣長王惠美也出席，表示北斗奠安宮前身是為東螺街天后宮，創建清康熙年間，嘉慶11年，因水災、械鬥等，遷往北斗以「奠定厥居、安集乎民」取名奠安宮，成了南彰重要的宗教聖地。

奠安宮主委陳在表示，前往向媽祖擲筊應允3次聖筊，決定11月2日恭迎回鑾，北斗鎮長李玄也說，會做北斗奠安宮的後盾，協助老廟遷回奠安宮停車場，北斗又多了景點勝境。

恭迎天上聖母「跟著媽祖走～萬人媽祖遶境活動」須事先報名；另外眾多活動，有「憶起童玩去」、「時空穿越牆」、「福氣袋回家 DIY」、「擲筊博好運」、「祈願繪馬」及「香火永流傳攝影比賽」等。

彰化北斗奠安慈善功德會與彰化縣北斗觀光產業促進會還贊助眾星雲集祈福晚會活動，讓參與民眾從白天到黑夜帶動地方文化觀光繁榮，一起見證天上聖母回鑾宗教盛事。

(中時 )